Cristian Tudor Popescu: Klaus Iohannis ar fi trebuit sa aiba un mesaj si pentru electoratul PSD

Jurnalistul si scriitorula salutat discursul sustinut de Klaus Iohannis in Parlament, dar a avut si critici pentru"Nu as avea ceva de inlaturat din discursul presedintelui, dar dansul a omis ceva. Nu s-a adresat membrilor si simpatizantilor PSD, pe votantii. I-a exclus din discurs, practic a transformat discursul intr-o iesire electorala adresata votantilor de dreapta. Nu ar fi trebuit sa faca asta. Ar fi trebuit sa aiba un cuvant si pentru cei iesiti la Cotroceni. Nebagandu-i in seama nu face decat sa repete mecanismul vicios al domnilor Dragnea, Tariceanu si Grindeanu. In ce priveste schimbarea guvernului, domnul presedinte nu poate sa faca asta, doar Parlamentul o poate face. Referendumul pe care il face presedintele este salutar, pe tema continuarii luptei anti-coruptie. A fost un discurs bun, util si indreptat spre viitorul Romaniei, caruia i-a lipsit si mesajul spre votantii stangii. Si ar fi preferat sa nu se comporte ca o vedeta de film la final, cu mana la piept, zambind. Pana la urma se va gasi o solutie, una de compromis in clipa de fata ambele parti incearca sa capitalizeze si sa minimizeze pierderile de imagine", a declarat CTP la o televiziune de stiri.