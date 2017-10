Cristina

a ajuns, zilele trecute, la politie, dupa ce a descoperit ca a fost victima unor hackeri.Cristina Siscanu a intrat in atentia hackerilor. Zilele trecute, sotia lui Madalin Ionescu a descoperit ca cineva a incercat sa-si sparga parolele de la contul de Facebook pe care are peste 125.000 de urmaritori si sa-i fure informatiile personale.Cristina a alertat imediat politia, iar in prezent organele abilitate investigheaza cazul.„In acest moment, cineva a incercat sa imi sparga contul de Facebook. Am apelat la autoritatile competente care sunt deja pe urmele infractorului. Acesti indivizi habar nu au cat de usor pot fi identificati”, a spus Cristina Siscanu.In ultima perioada, tot mai multe vedete se plang de faptul ca hackerii sunt pe urmele lor si incearca sa le fure datele personale. Cel mai cunoscut caz este cel al hackerului Marcel Lazar Lehel, un aradean care a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare dupa ce a reusit sa acceseze ilegal conturi ale unor VIP-uri precum: Corina Caragea, Dragos Mostenescu, Laura Cosoi, Bianca Dragusanu, Ana Milea sau Rona Hartner.Ulterior, Guccifer, cum a fost poreclit, a mers mai departe si a reusit sa sparga conturile sefului SRI George Maior, al europarlamentarului Corina Cretu, al fostului secretar de stat Collin Powell si chiar al candidatei la presedintia Statelor Unite, Hillary Clinton. El a fost arestat si condamnat la 7 ani de inchisoare in Statele Unite.