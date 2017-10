Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Petra Ionescu a primit deja taina sfantului botez in urma cu aproape 3 luni, cand crestinii celebreaza ziua Sfintilor Petru si Pavel, atunci cand micuta a fost crestinata la biserica in cadrul unei ceremonii restranse.Dar cum la vremea respectiva a avut loc doar ceremonia religioasa si aceasta nu a fost urmata de o petrecere mare, asa cum se obisnuieste, parintii, Madalin Ionescu si Cristina Siscanu, vor sa marcheze momentul asa cum se cuvine si ii vor organiza Petrei un chef de pomina, mare si rasunator.Prezenta miercuri seara la primul eveniment monden la care participa de cand a devenit mama, la aniversarea unei academii de make-up, Cristina Siscanu ne-a vorbit despre pregatiri petrecerii, fetita sa si lucrurile frumoase care se intampla acum in familia sa.“De botezat la biserica am botezat-o, dar nu i-am facut petrecerea. Urmeaza sa o facem, cam intr-o luna, pana in post. Inca nu stiu exact data, cred ca va fi pe 12 noiembrie, in ultimul weekend dinainte de inceperea Postului Craciunului.Oricum, noi voiam sa facem botezul in toamna. Insa, la un moment dat, mi-am dat seama, de Sfintii Petru si Pavel, ne-am dat seama ca Petra implinea 2 luni, chiar in acea zi si mi s-a parut o coincidenta draguta, potrivita pentru o zi de botez. Era intr-o zi de joi, asa ca am luat membrii familiei, fratele, sora lui Madalin, parintii nostri si am mers la biserica, si am facut un botez ad-hoc. Atunci, nu am mai apucat sa ne ocupam de organizare cu invitati mai multi si am zis ca vom face petrecerea de botez in toamna. Si, asta vom face acum”, a declarat Cristina Siscanu pentru WOWbiz.ro.Dar vestile bune despre fetita lui Madalin Ionescu si a Cristinei Siscanu nu se opresc aici. Desi nu a implinit inca 6 luni, dezvoltarea Petrei este spectaculoasa. Pitica Cristinei Siscanu a rostit deja cuvantul mama, pentru prima oara si, deja incepe sa isi tina echilibrul si sa stea in fund, momentan sprijinita cu ajutorul unor pernute.“Petra a si spus mama. A zis de curand, cand ne intorceam din Grecia, in masina, nu mai voia sa stea in scaunul scoica si mi-a zis: ma-ma, ma-ma!, sa o scot de acolo. Voia sa o scot de acolo. Am luat-o in brate, a tras Madalin pe dreapta. A fost un moment in care ne-au dat lacrimile amandurora pentru ca am realizat ca a spus mama constient, ca sa o scot de acolo”, a declarat Cristina Siscanu in exclusivitate pentru WOWbiz.ro.