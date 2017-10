Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Isi traiesc in liniste poveste de dragoste frumoasa si duc o viata tihnita, departe de agitatia cotidiana, insa, pana sa ajunga aici, Madalin Ionescu si Cristina Siscanu au avut multe piedici si obstacole de trecut.Cei doi s-au casatorit religios in 2011, insa povestea lor de dragoste debutase in urma cu cativa ani, in conditii deloc favorabile. Ba din contra! La vremea respectiva Madalin Ionescu era casatorit cu prima sa sotie si avea doi copii, dintre care unul, baietelul, cu probleme medicale.Cristina Siscanu era singura si lucra in echipa lui Madalin Ionescu, intr-un show tv. Programul de munca sustinut, pasiunile si interesele comune i-a apropiat pe cei doi. In scurt timp, intre ei a luat nastere o idila frumoasa care s-a transformat in poveste de dragoste care avea sa doboare bariere greu de imaginat. Mai intai mania opiniei publice, probleme de tot felul, urmate de divortul rasunator al lui Madalin Ionescu de prima sotie.Invitata zilele trecute la un eveniment monden, Cristina Siscanu a dat firul inapoi si si-a amintit cate a avut de infruntat la inceputul relatiei ei.“Noi ne-am asumat absolut tot ce s-a intamplat in vietile noastre. Am tratat fiecare eveniment din viata noastra cu foarte multa seriozitate si asumare, nu ne-am ascuns si nu am vrut sa parem altfel decat suntem si ne-am asumat sentimentele. Va amintiti foarte bine, acum multi ani cand a inceput povestea noastra de dragoste ca s-a dat din plin in noi. Daca s-ar fi putut, s-ar fi aruncat cu rosii, pe strada, in noi. Dar timpul a demonstrat anumite lucruri si cine a inteles, a inteles! Intr-adevar, asa este, acum primesc foarte multe mesaje de apreciere din partea multor telespectatori de-ai lui Madalin, de-ai mei, ca si eu am lucrat in televiziune vreo 9-10 ani, perceptia s-a schimbat pentru ca timpul a aratat, de fapt, cum stau lucrurile. Atunci, era foarte complicat sa le explici ceva oamenilor”, a declarat Cristina Siscanu pentru WOWbiz.ro.Madalin Ionescu avea doi copii rezultati din primul mariaj, insa Cristinei Siscanu nu i-a pasat si i-a acceptat pe cei doi devenind pentru ei ca si a doua mama, implicandu-se in cresterea, ingrijirea si educatia fiicei si fiului sotului. “Totul se intamplase asa repede, lumea nu cunostea anumite aspecte si nu stia nimic despre copiii lui Madalin, care sunt si copiii mei. Suntem o familie unita si Dumnezeu sa ne ocroteasca si sa ne ajute sa ii crestem frumos in continuare pe cei trei copii si sa putem sa avem grija de ei. Nu a fost usor, nu zic ca a fost usor, dar ma uit in urma si nu-mi pare rau deloc ca mi-am luat aceasta responsabilitate. Foarte multi imi spuneau vai, < >. Pentru ca, intr-adevar, Filip are niste probleme de sanatate, dupa cum foarte bine stiti, si nu a fost si nu este usor cu el. Stefania era o adolescenta atunci cand eu am preluat-o. Era la o varsta dificila, era foarte riscant, insa sunt foarte mandra de ea cum a evoluat. Acum este studenta la ASE, are si job-uri, este bursiera pe forte proprii si sunt foarte mandra de felul in care a evoluat. Suntem siguri ca va avea un viitor stralucit!”, a spus sotia lui Madalin Ionescu.Au existat probleme si de ordin financiar, Cristina Siscanu amintindu-si ca a muncit enorm alaturi de sotul ei pentru a-si ridica o casa si a-si intemeia un camin solid.“Am avut greutati, noi am pornit de la zero! Si financiar si ca situatie, ca si cuplu am pornit nu de la zero ci de la minus infinit pentru ca am pornit cu 2 copii din start care trebuiau crescuti si intretinuti. Filip a avut si are nevoie de terapii suplimentare. Am muncit foarte mult, amandoi, cate 12 ore pe zi. Ajungeam noaptea sa ne vina sa vomitam la propriu pentru ca stiti cum e munca in televiziune, stresul, audientele. Tot ce ne-a tinut a fost iubirea. Asta este secretul nostru, asta ne-a dat putere. Pentru ca daca nu exista in prima faza acea atractie, acea iubire care s-a nascut intre noi si care ne-a dat putere, nu am fi reusit. Faptul ca ne iubeam asa mult si ne iubim, asta ne-a facut sa fim puternici. Am avut foarte multe piedici, dar am avut familiile aproape, atat familia lui Madalin, cat si a mea. Parintii mei sunt la mine, inca dinainte de a aparea Petra ne ajutau cu Filip, ca nu ne descurcam. Filip este foarte atasat de mama mea, ii spune bunica. Filip mananca pasat, trebuie ajutat sa se imbrace, sa faca dus. Nu poti sa angajezi o bona, noi toti din familie facem aceste lucruri ca sa se simta el bine”, a marturisit Cristina Siscanu.