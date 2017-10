Cu cine s-a iubit sotul Ilincai Vandici si din ce face el sute de mii de euro

vandici neacsu

Nunta fastuoasa, invitati din politica, meniuri si tinute de lux. Cam asa a fost laIlincai Vandici. Daca ea este celebra, despre proaspatul ei sot nu se stiu prea multe, insa Click! va spune cine este, zis „Spelbu".In urma cu un an si jumatate, mai precis in iunie 2016, dupa ce s-a despartit de fotbalistul Catalin Tara, Ilinca Vandici (31 de ani) s-a aruncat in bratele unui tanar de bani gata. Acesta a agatat-o cu o replica celebra pe care o avea si pe contul de facebook: "Nu ma stii? Eu sunt campion mondial la..femei". Este vorba despre Andrei Neacsu (26 de ani), zis Spelbu, care de duminica ii este sot. Cei doi au si un copil in varsta de trei luni.Desprese stie ca prezinta emsiunea", de la, insa partenerul ei este celebru in Tunari, locul de origine. Nu pentru ca locuieste acolo, ci pentru ca este dezvoltator imobiliar in zona respectiva, iar tatal sau este nimeni altul decat viceprimarul, un om influent si cu o stare financiara foarte buna.Si-a ajutat fiul cu bani pentru ca a vazut ca-i mosteneste flerul in afaceri si iata ca nu s-a inselat. Andrei construieste si vinde apartamente, incaseaza sute de mii de euro, conduce o limuzina de lux si are o casa imensa in Tunari. Si la dame are un palmares bogat, caci inainte sa fie cumintit de Ilinca, acesta s-a iubit cu Andreea Tonciu si cu Anda Adam, insa pentru doar cateva luni. Ciudat este ca desi este extrem de tanar, Neacsu a mai fost casatorit, iar casnicia lui a durat doar 3 luni. Alexandra Bogaciu a divortat din cauza infidelitatilor lui. Si nu doar femeile, masinile si ceasurile ii plac, ci si sporturile, iar Andrei a practicat kickboxing si este luptator MMA.