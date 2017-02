Geraldine Kelley, zisa si Geri, era cunoscuta ca o femeie dura. Managerul unui motel de pe marginea unei autostrazi din Massachusetts, SUA, Geri avea mai multe tatuaje si un animal de companie neobisnuit: un sarpe boa.Chiar si asa, femeia a reusit sa isi sicheze copiii pe patul de moarte. Bolnava de cancer, Geri a marturisit ca si-a ucis sotul, impuscandu-l in cap, pe vremea in care locuiau in California.Geri le spusese copiilor initial ca tatal lor murise intr-un accident rutier.