pistru

a fostde la firma unde lucra ca sofer de tir, iar acum lucreaza la, tot ca sofer.Costel Baloiu a devenit celebru la inceputul anilor ’70, atunci cand a jucat rolul „Pistruiatului” in filmul cu acelasi nume, regizat de. In adolescenta, Baloiu a mai prins cateva roluri pasagere, dar apoi a renuntat la cariera de actor si s-a facut. „Toata viata am muncit doar ca sofer. Dupa ce am terminat armata, in 1980, am lucrat ca taximetrist pana in 1992. Dupa ce s-a stricat treaba am muncit cu tatal meu vitreg la magazinul lui. La un moment dat l-am cunoscut pe tatal patronului unei firme de transport din Ploiesti. Aici am lucrat ca sofer de tir pana in anul 2005, am colindat Europa in lung si-n lat”, a dezvaluit Baloiu pentru Auto Test Magazin.El a povestit din ce motiv a plecat de la firma respectiva. „A venit acolo un director cu care nu ma intelegeam, ma intepa tot timpul: „Ce, baaa, ai impresia ca aici esti pe platoul de filmare? Te bag in…!”. Eu am fost tot timpul un tip rebel, pot sa spun ca eu am „inventat” moda cu blugii taiati. Cand ma urcam in vagonul tirului blugii ma strangeau, se lasau la spate si uneori ramaneam cu fundul gol. Atunci am hotarat sa tai blugii la genunchi. Aveam si o coada pe care o vopseam… Directorul de care iti spuneam era un fost colonel de armata, pentru el chestiile astea erau greu de suportat. Poti sa-ti inchipui ca ne controla si la unghii?”, a marturisit Baloiu.„Ne-am certat, m-a injurat, eu nu am mai suportat si i-am raspuns la fel. Dupa cursa am plecat direct in concediu si am stabilit ca lamurim problema cand ma intorc. In concediu am fost invitat de Radu Moraru, la postul B1 TV, la emisiunea Nasu`. Acolo m-a intrebat unde lucrez, pe mine m-a mancat limba si am inceput sa povestesc: „Prostul ala confunda firma cu o unitate militara”, cred ca l-am si bagat undeva… Radu Moraru, dupa emisiune, mi-a dat numarul de telefon al unui fost secretar de stat. L-am sunat dupa cateva zile si omul m-a intrebat daca nu vreau sa schimb locul de munca”, a mai spus Baloiu. „Lucrez ca sofer la Ministerul Educatiei, la Unitatea de Management. Este adevarat ca sunt bani mai putini, post de bugetar, dar cu colegii ma inteleg bine si m-am obisnuit. Alerg toata ziua prin oras, unde este nevoie, cu masina de serviciu”, a incheiat „Pistruiatul”.Sursa: stirilekanald.ro