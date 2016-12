Cum a fentat Sebastian Ghita filajul politiei. Urmarire ca-n filmele de la Hollywood

Sebastian Ghita

Ultima dataa fostinin noaptea de 19 spre 20 decembrie. A fost prezent la petrecerea de Craciun organizata de. A plecat de la acel eveniment aproape de miezul noptii si a fost urmarit o perioada de un echipaj de, probabil din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale, scrie adevarul.ro.au confirmat si pentru Antena 3 ca politistii i-au pierdut urma pe DN1, undeva la iesirea din Bucuresti spre Ploiesti. Acelasi surse spun ca Sebastian Ghita a avut mai multe opriri in drumul sau, iar la un moment dat a virat la stanga, a taiat linia continua, a trecut pe rosu si a disparut din atentia echipajului care il urmarea, pret de cateva minute. Cel mai probabil in acest timp Ghita s-a urcat in alta masina si si-a continuat drumul fara ca cei care il urmareau sa observe acest lucru, spun surse judiciare. Politistii aflati pe urmele lui Ghita au continuat sa urmareasca prima masina – in care Ghita nu se mai afla- care a ajuns in Ploiesti, in cartierul Albert, acolo unde locuieste familia fostului deputat, in jurul orei unu noaptea.