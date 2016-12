Cum ar putea arata Guvernul Sorin Grindeanu. Lista posibililor ministri

Sorin Grindeanu 2

este noua propunere a presedinteluipentru functia deal Romaniei, dupa cea respins-o pe SLiviu Dragnea a afirmat, la scurt timp dupa nominalizare, ca in situatia in care Grindeanu va merge la Guvern, el va merge pentru un mandat de patru ani."Sorin Grindeanu nu merge acolo pentru o perioada scurta. Sorin Grindeanu merge acolo pentru un mandat de patru ani. (...) Sper sa aiba capacitatea si increderea in el sa duca la capat acest program de guvernare. Va avea sprijinul meu total", a sustinut Dragnea.Totodata, Dragnea a spus, la Antena 3, ca noua propunere PSD pentru functia de premier nu va provoca schimbari importante in lista posibililor ministri din Cabinetul Grindeanu.Ministerul de Interne - Gabriel VlaseMinisterul de Aparare - Georgian PopMinisterul Economiei - Mihai TudoseMinisterul Energiei - Andrei GereaMinisterul Fondurilor Europene - Marius NicaMinisterul Dezvoltarii Regionale - Vasile Dincu sau Marcel CiolacuMinisterul Justitiei - Robert CazanciucMinisterul Agriculturii - Paul Stanescu sau Daniel ConstantinMinisterul Sanatatii - Sorina Pintea , Ionel Sinescu sau Florian PopaMinisterul Educatiei - Sorin Cimpeanu sau Mihnea CostoiuMinisterul Muncii - Rovana Plumb sau Florin IordacheMinisterul Tineretului si Sportului - Gabriel PetreaMinisterul Culturii - Ionut VulpescuMinisterul de Externe - Bogdan AurescuMinisterul Mediului - Gratiela Gavrilescu sau Daniel ConstantinRelatia cu Parlamentul - Florin IordacheSursa: adevarul.ro