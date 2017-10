Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

In timpul unei vizite in Romania, regele african, despre care se spuna ca isi omoara inamicii, iar apoi ii mananca, a marturisit ca s-a indragostit de o frumoasa romanca. El o intalnise prima oara la Bangui, capitala Republicii Centrafricane, unde a fost trimisa ca traducatoare de limba franceza sa insoteasca un ansamblu folcloric.Gabriela Dramba a fost cea care i-a furat inima regelui, iar acesta nu a mai putut sa plece inapoi la palatul lui din Africa, fara frumoasa romanca.i-a propus atunci lui10% din productia de diamante a Africii, in schimbul Gabrielei. Securitatea a fortat-o, in aceste conditii, pe romanca, sa se marite cu regele african.Dictatorul a iubit-o pe Gabriela si i-a construit chiar si un palat, inconjurat de un lac populat de crocodili.„Aveam maimute, multe animale exotice la palat. Erau tinute in tarcuri. Sotul meu s-a purtat foarte frumos. N-a ridicat niciodata mana la mine, nu m-a jignit…”, povestea Gabriela, potrivit ceausescunicolae.wordpress.com.Cu toate astea, romanca nu l-a putut iubi, mai ales ca era extrem de gelos. „Imi doream sa mor. Atunci i-am spus ca vreau sa ma intorc in tara, la familia mea. De teama unui scandal diplomatic, el a acceptat cu greu sa divortam. Urma sa fie incoronat imparat si nu avea nevoie de scandal!”.Cat despre zvonurile din jurul fostului ei sot, Gabriela a negat faptul ca acesta ar fi fost canibal.„Este o minciuna ca omora barbati pentru ca as fi avut vreo legatura neprincipiala cu ei. E ca si minciunile care s-au tot vehiculat despre fostul meu sot, cum ca acesta era canibal. Felul lui de mancare preferat era vita cu legume africane. Nu manca oameni!”, a continuat fosta doamna Bokassa.Jean-Bedel Bokassa a avut 18 neveste si 39 de copii legitimi. Printre sotiile sale s-a numarat si romanca Gabriela Dramba.Casatoria a avut loc in aprilie 1975, Gabriela devenind astfel cea de-a 12-a sotie a dictatorului. Impreuna, au avut o fetita, pe Anne, alintata Titina, pe care Bokassa o adora. Gabriela locuieste acum la Bucuresti, unde are afaceri imobiliare.