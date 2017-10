Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

a implinit 84 de ani in urma cu o zi. Marea actrita s-a retras de ani buni in Piatra Neamt, unde traieste acum singura, inconjurata de amintiri, dupa ce in 2014 sotul ei a murit.In urma cu cativa ani, actrita a povestit adevaratul motiv pentru care s-a mutat in Piatra Neamt: pentru ca ramasese fara casa! Ea a marturisit ca a trecut printr-o perioada cumplita cand s-a trezit si cu banii luati si fara casa in Bucuresti.Draga Olteanu Matei si sotul ei, dr. Ion Matei au locuit intr-o casa cu chirie, care insa a fost demolata. O perioada, cei doi au stat la hotel, unde isi dadeau toti banii. “Toata leafa noastra o dadeam pe hotel. A fost o perioada ingrozitoare”, a povestit actrita.“Am gasit o avocata, prietena de familie care a stiut sa ne escrocheze ingrozitor, a facut un gest oribil si asta a coincis si cu iesirea sotului meu la pensie. Atunci am hotarat sa plecam definitiv la Piatra Neamt", a povestit actrita.La Piatra Neamt, actrita si-a infiintat o companie de teatru care ii purta numele, insa in 2011 a decis ca e cazul sa se retraga definitiv, asa ca a radiat societatea. In 2014, Draga Olteanu Matei a suferit lovitura vietii: sotul ei, Ion Matei, cel care-i fusese alaturi 44 de ani, a murit.