geanina manea

Interpreta in varsta de doar 24 de ani s-ar fi facut cunoscuta printre artistii de muzica populara abia dupa ce s-a afisat cu Petru Mircea. Interpreta in varsta de doar 24 de ani s-ar fi facut cunoscuta printre artistii de muzica populara abia dupa ce s-a afisat cu Petru Mircea.“Geanina e o copilita buna. E talentata, dar pana nu s-a afisat cu Petru Mircea nu s-a facut vazuta, nu era cunoscuta, ci un “no name”. In lumea noastra, a “popularosilor”, e vazuta ca fata care a vrut celebritate, care a vrut sa iasa din anonimat si i-a reusit acest lucru dupa ce s-a cuplat cu cineva cunoscut. Dupa toata chestia asta, Geanina a inceput sa aiba spectacole mai multe, si-a marit tariful, ca lua cateva sute de lei pe o cantare. Cante pe te miri unde daca o lua careva. Petru Mircea a invatat-o multe, se pare, ca acum e alt om. E si mai “pretioasa”, dar stie sa si faca bani cu concertele. La 24 de ani fata s-a descurcat, bravo ei. Daca o umbla cu Marcel Toader poate urca si mai sus in aceasta lume a cantaretilor de muzica populara. Marcel o poate ridica cum a ridicat-o si pe Maria Constantin. Cine stia de ea pana sa se afiseze cu Marcel Toader?!”, sustin surse care se invart printre cantaretii de muzica populara.Se pare ca Marcel Toader si-a indreptat atentia spre cantareata Geanina Manea, desi inca nu e divortat de Maria Constantin, artista pe care a acuzat-o de infidelitate. Gurile rele spun ca ar fi o idila secreta intre ei, ba mai mult, despre acest subiect se discuta si prin culisele show-urile tv si la spectacole. Mai mult, recent, Marcel Toader a fost surprins cand ii facea cumparaturi, de la tarabele din piata, cantaretei Geanina Manea.