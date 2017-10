Cum si-a cunoscut Narcisa Suciu sotul finlandez. A trimis o prietena sa-l vada inaintea ei

Narcisa Suciu

este casatorita de multi ani cu un finlandez. Putina lume stie cum s-au cunoscut cei doi.Narcisa Suciu este o cantareata care s-a bucurat de mare succes in anii ’90 in Romania. Printre multe alte premii pe care le-a obtinut de-a lungul anilor, artista a obtinut si premiul 3 la Cerbul de Aur de la Brasov in anul 1997.Mutata de multi ani in Finlanda, Narcisa Suciu este casatorita cu Veikko Miettinen.Narcisa Suciu are toate motivele de mandrie in ceea ce priveste viata personala. Este mamica unei fete foarte reusite, pe nume Daria.Inainte de a-l cunoaste pe Veikko, Narcisa Suciu a mers pe mana unei prietene, care a mers sa-l vada pe finlandez inaintea ei, dupa cum a marturisit chiar cantareata intr-un interviu pentru revista Tango.„Apartamentul meu e pe la Biserica Razoare si era aproape imposibil sa ma intalnesc cu prietena mea care sta in partea opusa a orasului, cat de des am fi vrut. Asa ca am gasit o solutie, la un moment dat, sa ne intalnim una cu cealalta intr-un spatiu virtual, in Second Life. E o platforma online, o realitate virtuala. Ne-am facut avatare si vorbeam acolo vreo cinci sau sase prietene, apoi ne-am mai intalnit si cu altii. Ne intalneam acolo mai des decat in realitate. Pentru ca vorbeam cu microfon si casti, faceam exact aceleasi lucruri pe care le-am fi facut daca am fi fost impreuna, ne luam un ceai, o cola, povesteam, ascultam muzica, jucam solitaire sau remi, exact ce am fi facut daca ne-am fi intalnit la una dintre noi acasa.La un moment dat, explorand locul acesta nesfarsit, am ajuns pe o insula de gheata pe care erau doar un copac si un pian. Era un loc pentru o trupa care nu exista decat in virtual, pentru ca ea e din Japonia, el e din New York si fac muzica in virtual, au concerte in virtual, dar in realitate ei nu s-au intalnit. Si-au facut acel loc ca sa isi promoveze muzica. Am ajuns acolo si muzica lor avea ceva foarte straniu si imi placea. Daca faceam ceva prin casa, lasam sa mearga muzica asta tare in boxe.In insula asta stranie el m-a abordat. Avea toate insemnele unui vampir. Nu mai stiu ce a zis la inceput, dar stiu ca eu am fost categorica, i-am zis: Eu sunt chiar din Transilvania, deci chestia asta cu vampirii… uit-o! Nu ii venea sa creada ca sunt din Transilvania. I-am zis uite, daca vrei, iti arat Romania virtuala, pentru ca avem in virtual Muzeul de Istorie, Muzeul de Arta. L-am dus sa vada muzeele.Pe urma el a vrut sa vorbim mai multe, dar i-am spus ca nu prea am timp de asa ceva. Tocmai ce imi cumparasem casa in Bucuresti, imi cumparasem masina noua, chiar nu mai aveam nevoie de nimic si nu ma interesa in niciun caz o relatie la distanta. Mi-a cerut, totusi, adresa de messenger ca sa ma poata contacta, iar eu i-am dat-o, dar n-am vrut sa ii spun cu ce ma ocup. I-am spus ca am o fata si ma ocup de ea. Bineinteles ca m-a cautat dupa adresa de messenger, cine sunt si ce fac, iar pe mine curiozitatea asta m-a deranjat foarte tare si i-am reprosat”, a explicat Narcisa Suciu.„Exact in momentul in care noi ne certam pe messenger, iar eu eram hotarata sa inchid, m-a sunat prietena mea, Ioana, cantareata de jazz, care mi-a spus ca se duce la un festival de jazz in Finlanda. Intre timp, el ma intreba de ce nu mai raspund, iar cand i-am spus ca tocmai ma sunase prietena mea sa-mi spuna ca merge in Finlanda, el a gasit o solutie: Foarte bine, uite, spune-i sa vina sa se intalneasca cu mine, sa vada ca nu sunt vreun nebun. Ok, i-am zis.S-a dus el la intalnire in orasul in care era ea – mi-a spus ca e aproape, dar, de fapt, nu era chiar asa aproape – si desi eu m-am temut, la un moment dat, foarte tare si m-am gandit sa n-o las sa mearga la intalnire – ma gandeam: „Doamne, sunt absolut nebuna, femeia asta are totusi doi copii. Daca e vreun psihopat?” – ea m-a sunat dupa intalnire si mi-a spus ca e un baiat foarte fin, elegant si educat si, desigur, absolut normal, incat ar fi mare pacat sa ratez intalnirea cu el…Asa am hotarat sa-i spun sa vina in tara, i-am promis ca-l duc sa vada castelul Bran si l-am asteptat la aeroport… M-am dus la aeroport foarte stresata, dar m-am relaxat total in secunda in care l-am vazut. Apoi m-am dus eu in vizita, am fost si cu Daria – am facut exact ce imi venea sa fac, fara sa ma stresez ca poate sa spuna ca am vreo fita sau ca sunt nebuna, nu m-a interesat.Inainte de prima vizita ii spusesem ca daca, cumva, nu e curat asa cum vreau eu in casa lui, fiindca ti-am spus ca am obsesia asta, sa nu se supere, dar eu o sa ma duc sa stau la hotel… Dar a fost totul bine, mi-au placut foarte tare casa si curtea, apoi i-am cunoscut parintii si mi-au placut mult si ei, am cunoscut-o si pe sora lui… N-a fost chiar niciun obstacol”, a povestit ea.