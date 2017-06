Duba politie

Poliţiştii au reţinut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie din municipiul Câmpia-Turzii care au tulburat ordinea și liniștea publică.La data de 12 iunie a.c., în jurul orei 22:00 Poliţia municipiului Câmpia Turzii a fost sesizată prin apelul de urgență 112 cu privire la faptul că în cartierul Sâncrai din localitate se află în desfăşurare un scandal.Polițiștii au intervenit imediat la locul indicat, iar din primele verificări a rezultat că un tânăr a fost agresat în propria locuință de către o vecină. Polițiștii au identificat persoană în cauză, o femeie de 50 de ani din municipiul Câmpia-Turzii, județul Cluj, care era sub influența băuturilor alcoolice. Femeia avea un briceag în mână, era agresivă și nu a respectat indicațiile polițiștilor, motiv pentru care s-a realizat imobilizarea și încătușarea acesteia pentru a fi condusă la sediul poliției.În timpul realizării procedurii de încătușare în zonă a sosit concubinul acesteia, de 40 ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, care a încercat să o elibereze pe femeie.Bărbatul a fost somat sa înceteze, dar acesta a luat o piatră cu care i-a ameninţat pe polițiști. Deoarece bărbatul a devenit periculos, polițiștii l-au somat că vor utiliza armamentul din dotare. Agresorul nu s-a conformat, amenințând în continuare polițiștii, motiv pentru care a fost somat şi unul dintre polițiști a executat un foc de armă în plan vertical. După executarea focului de armă, agresorul a fost încătuşat, ambele persoane turbulente fiind conduse la sediul poliţiei.În urma executării focului de armă nu a fost pusă în pericol viaţa şi intregritatea persoanelor, nu au rezultat victime şi nu au fost produse pagube materiale.Faţă de cei doi a fost luată măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore, fiind bănuite de comiterea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.Poliţiştii continuă cercetările pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea unităţii de parchet competente.