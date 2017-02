Curtea Constitutionala: Nu exista un conflict intre Guvern si Parlament. Executivul a actionat legal

Curtea constitutionala

a decis ca nu exista un conflict intre Guvern si Parlament. "Executivul a actionat legal", a precizat, presedintelecare a scos in strada sute de mii de oameni s-a discutat astazi la Curtea Constitutionala. Presedintele Romaniei si Consiliul Superior al Magistraturii au sesizat CCR, pentru conflict intre puteri. Adica pentru ca Guvernul a legiferat in locul Parlamentului. Maine, Curtea Constitutionala analizeaza si cererea Avocatului Poporului.Valer Dorneanu a mai precizat ca CCR a respins si cererea Consiliului Superior al Magistraturii. "Decizia de respingere a fost luata cu majoritate de voturi", a precizat presedintele Curtii Constitutionale.Valer Dorneanu explicat ca renuntarea sau abrograrea unui act normativnu poate opri mersul constitutional al unei legi. Presedintele CCR a explicat ca s-a spus ca Guvernul si-a alocat o putere de legiferate. "Este adevarat ca potrivit principiului separarii puterilor in stat, Parlamentul da legile organice. Guvernul poate fi derogat sa emita ordonante simple sau de urgenta", a precizat acesta, adaugand ca Guvernul a actionat legat si ca nu exista un conflict intre Executiv si Parlament.Dezbaterile de la Curtea Constitutionala s-au incheiat, presedinte CCR, Valer Dorneanu declarand inchisa sedinta, in jurul orei 12:00. "Ne vom pronunta dupa deliberare", a spus acesta."Am invitat partile, l-am invitat si pe presedintele Romaniei, dar nu in calitate de parte, ca nu e parte. Parte sunt Parlamentul, Guvernul si CSM. Am adresat o invitatie de a participa la invitatie si presedintelui. Vom vedea maine (miercuri, n.r.) daca vine sau nu, noi ne-am facut datoria sa-l instiintam cu privire la termenul de judecata al sesizarii pe care domnia sa a facut-o - si una similara a facut CSM", a precizat, ieri, Valer Dorneanu, citat de mediafax.ro.El a spus ca sedinta de miercuri a CCR in care se vor solutiona cele doua sesizari pe conflict de natura constitutionala - ale presedintelui Iohannis si a CSM - intre puterile statului va fi una publica.Intrebat de ce se procedeaza la o sedinta publica, fiind, de altfel, pentru prima data cand se face o sedinta publica, Dorneanu a raspuns: "Am avut doua practici diferite. O data am avut in vedere ca sunt partile autoritati mai mari - am judecat in sala de consiliu, tot sedinta publica fiind si atunci - dar acum ne ducem exact unde ne trimite legea noastra de organizare in sala pe care o stiti atat de bine."