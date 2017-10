Tatiana Gutu

la individual compus in 1992 la Barcelona, a facut o marturisire cutremuratoare pe Facebook. Fosta gimnasta il acuza pe Vitali Scherbo, medaliat de sase ori cu aur la JO, ca a violat-o in Germania, in 1991, scrie gsp.ro."Acesta este actul meu de curaj dupa 27 de ani. Tatiana Toropova, te-am crezut prietena si coechipiera mea, multumesc ca nu ai fost destul de curajoasa pentru mine cand aveam mai multa nevoie de tine, cand trebuia sa lupti pentru drepturile femeilor si pentru "Nu inseamna nu". Ai fost acolo, ai auzit tot si nu m-ai aparat... Ruslam Saripov, multumesc ca ai fost un bun prieten si nu m-ai protejat de amicul tau, pe mine, o fetita de 15 ani. El m-a violat in la Stuttgart in 1991. Vitaly Scherbo, tu esti monstrul care m-a tinut in propria mea inchisoare, care m-a facut sa-mi fie frica multi ani. Stiu ca o sa negi, dar detaliile mele sunt mai puternice decat cuvintele tale. Sunt mai puternica decat oricand, nu ma mai poti invinge. Acesta este povestea mea de Cenusareasa. Iti voi supravietui si voi sprijini pe oricine vrea sa vorbeasca despre tine", a scris fosta gimnasta pe Facebook.Tatiana Gutu s-a nascut in Ucraina. la Odessa in 1976, intr-o familie cu origini romane. A inceput gimnastica la sase ani si a reprezentat in concursuri Uniunea Sovietica si Ucraina. Prima sa competitie majora a fost in 1991, la Campionatele Mondiale de la Indianapolis, unde a urcat pe prima treapta a podiumului cu echipa Uniunii Sovieticii. La aceeasi editie a mai castigat doua medalii de argint, la barna si paralele. Dupa cele patru distinctii cucerite la JO 1992, ea a decis sa se retraga, iar acum traieste in SUA.