Cutremur in Romania. Anuntul oficial facut de autoritati

. "Ora 01.20.55 cutremur cu magnitudinea de 5.2 grade pe scara Richter, la o adancime de 100 de km, in zona seismica Vrancea. La nivelul unitatilor subordonate IGSU, pana la aceasta ora nu au fost raportate efecte. Un cutremur moderat cu magnitudinea de 5,5-5,8 grade s-a produs in noaptea de 27 spre 28 decembrie in regiunea Vrancea. Cutremurul a fost resimtit in Muntenia, Moldova si Sudul Transilvaniei.Pana la aceasta ora nu au fost raportate pierderi de vieti sau pagube", anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta pe Facebook.