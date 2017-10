CV-ul lor amoros e savuros. Relatiile ascunse din trecutul vedetelor

Andreea Marin

Andreea Marin + sotul Deliei, Razvan MunteanuDupa divortul de primul sot si inainte sa se cupleze cu Stefan Banica jr, Andreea Marin a trait o poveste de amor foarte discreta cu omul de afaceri Razvan Munteanu, acum sotul Deliei Matache.Prezentatorul TV Cristi Brancu a confirmat idila, spunand ca i-a vazut pe cei doi amorezi la o petrecere organizata in casa din Snagov a unui prieten. Apoi, Delia a declarat ca e la curent cu trecutul amoros al lui Razvan si a spus ca relatia cu Andreea a fost singura serioasa, pana la ea.Amalia Enache + Dragos Bucurenci“Supravietuitorul” Dragos Bucurenci are o viata amoroasa… complicata. In 2008, prezentatorul showului toamnei de la PRO TV a recunoscut pe blogul sau ca e bisexual!!! Despre barbatii cu care s-a iubit n-a transpirat nimic, dar unul dintre amorurile sale feminine a fost Amalia Enache, prezentatoarea stirilor PRO TV, aflata acum in concediu maternal. Amalia n-a vorbit niciodata despre iubitii ei si nici macar despre barbatul cu care a facut-o pe micuta Alma n-a dat amanunte, insa ea si Dragos au fost surprinsi sarutandu- se intr-un club, in urma cu cativa ani.Nadine + Ilie DumitrescuO alta poveste de iubire desfasurata mai mult cu perdeaua trasa a fost cea dintre mulatra Nadine si fostul fotbalist Ilie Dumitrescu. Au fost impreuna pe la inceputul anilor 2000. Se pare ca relatia n-a rezistat din cauza personalitatilor puternice ale vedetelor, doua nuci tari, care nu acceptau sa faca nici un fel de compromis.Daciana Ponta + Mihai Morar si Tudor ChirilaIn urma cu vreo 10 ani, o alta relatie improbabila s-a infiripat intre Daciana Sarbu, actualmente Ponta, si prezentatorul emisiunii “Rai, da buni”, Mihai Morar. Apropiatii sustin ca ar fi fost dragoste la prima vedere! Dupa jumatate de an, cei doi si-au spus insa adio. Ruptura a fost pusa pe seama distantei. Si Tudor Chirila i-a picat cu tronc politicienei.Spunea despre el: “E foarte talentat si destept, nu e fitos si pot sa discut cu el aproape orice”. A dat de inteles chiar ca i-ar fi placut sa se marite cu el: “Am pus busuioc sub perna in noaptea de Boboteaza, ca sa-mi visez ursitul, dar am avut cosmaruri. Mi-a placut foarte mult Tudor Chirila, dar nu a fost sa fie. Incep sa cred ca baietii buni sunt luati”.Radu Valcan + Madalina ManoleDesi Radu Valcan a insistat in declaratii ca relatia lui cu regretata Madalina Manole, pe care a cunoscut-o la inceputul anilor 2000, a fost strict profesionala, mai multe persoane apropiate cantaretei sustin ca vedeta TV a fost amantul “fetei cu parul de foc”, pe vremea cand ea era maritata cu Serban Georgescu. Madalina era cu 10 ani mai mare decat Radu, iar el era manechin la acea vreme.Lavinia Petrea + colegul Paul AngelescuLavinia Petrea, prezentatoarea stirilor matinale de la PRO TV, abia se despartise de cateva luni de colegul ei, reporterul Paul Angelescu, cand a aparut la birou cu burta de gravida! Se pare ca un procuror i-a furat- o lui Paul, punandu-i inelul pe deget si cerand-o de sotie. Acum, blonda e insarcinata cu al doilea copil, iar de maine e din nou in concediu prenatal…Andreea Esca + fiul lui Alexandru Arsinel“Primul meu iubit a fost un coleg de liceu. Eu eram clasa a IX-a, iar el, in clasa a XI-a. A fost o poveste foarte frumoasa, care a durat pana la sfarsitul liceului. Imi placea mult, pentru ca era unul dintre cei mai buni baschetbalisti si pentru ca dansa foarte bine. La petreceri era un adevarat spectacol”, a povestit Andreea. Numele baiatului este Bogdan Arsinel si este fiul actorului Alexandru Arsinel.Serban Huidu + Loredana Marin, sotia lui Bodo de la ProconsulPe la inceputul anilor 2000, se pare ca intre Serban Huidu si actuala nevasta a lui Bodo de la Proconsul, Loredana Marin, s-a consumat vreme de cateva luni o idila. Pe atunci, bruneta nu avea nici o legatura cu showbizul, ci lucra intr-o companie multinationala. “Carcotasul” n-a negat relatia, cand a fost intrebat, dar nici n-a dat amanunte.Oana Zavoranu + Mircea BadeaOricat de improbabila pare o alaturare a celor doi, Oana Zavoranu si Mircea Badea au fost iubiti, pentru o scurta perioada, in urma cu multa vreme. Cand el a-ncercat sa puna punct zvonurilor negand idila, Oana l-a facut praf, spunand ca are memoria scurta si barbatia la fel.Loredana + Catalin CatoiuLa 16 ani, cand a participat la Festivalul de la Mamaia – care a facut-o, de altfel, celebra -, Loredana s-a amorezat de Catalin Catoiu, zis Teava, cunoscut azi ca actor, muzician si producator. Atunci era cameraman. “Imi place teava de mica, primul meu iubit se chema Teava, de asta!”, a dezvaluit cantareata acum vreo doi ani, la “Vocea Romaniei”.Simona Patruleasa + sotul Nicoletei Luciu, Zsolt Csergocare a tulburat casnicia Nicoletei Luciu – sotul ei, Zsolt Csergo, ar fi inselat-o cu o antrenoare de fitness – a iesit la iveala o relatie din trecutul omului de afaceri din Miercurea-Ciuc cu o prezentatoare TV celebra, acum maritata si mama unei fetite: Simona Patruleasa. Cei doi au fost impreuna cateva luni, prin 2004- 2005, inainte ca Zsolt s-o cunoasca pe Nicoleta.Florin Chilian + sora lui Mircea BadeaChilian a fost la un pas sa devina cumnatul lui Mircea Badea! La inceputul anilor 2000, cantaretul s-a iubit cu sora prezentatorului, Naty, pentru care ajunsese chiar sa se gandeasca sa renunte la burlacie. Dupa demararea discutiilor despre nunta a venit insa despartirea – se pare ca la initiativa lui.Jojo si Liviu VarciuJojo si Liviu VarciuDrumurile lor s-au intersectat la inceputul anilor 2000, cand Jojo visa la o cariera muzicala, iar Liviu Varciu facea furori in trupa de manelisti L.A. S-au iubit cu patima, Catalina tatuandu-si o parte din numele lui, Liv, pe inelar. Dupa despartire, l-a transformat in Live.Mihai Bendeac + Loredana Marin, Mirela Zeta, Celia, Sore si Andreea VasileE de ajuns sa treci in revista CV-ul amoros al lui Bendeac pentru a realiza ca persoanele care- l cred homosexual gresesc. Juratul de la “iUmor” a bifat o aventura cu Loredana Marin – pe atunci, iubita oficiala a lui Bodo, ulterior, sotia liderului de la Proconsul.Dupa aceasta aventura, Loredana, rusinata, s-ar fi pocait (cum, de altfel, a facut-o si Bodo). Cu Mirela Zeta, ex- “Mondenii”, actualmente, in “Atletico Textila”, Bendeac s-a iubit in timpul facultatii. N-a durat mult, pentru ca sunt firi diferite, a povestit ulterior actorul.Cu Celia a avut o idila scurta, dar care le-a lasat amintiri placute amandurora. Vorbesc frumos unul despre celalalt, el spunand despre ea ca i-a bucurat viata si ca e o femeie senzationala, iar ea declarand ca perioada petrecuta alaturi de el a fost perfecta. Pe Sore a marturisit ca a agatat-o pe Facebook si s-au intalnit noaptea, intr- o parcare. Au fost impreuna 3-4 luni.Cu Andreea Vasile, fosta concurenta la “Big Brother”, acum actrita serioasa, Bendeac a avut cea mai “teapana” relatie: a cerut-o de nevasta, au fost logoditi ceva vreme si au locuit in aceeasi casa, impartind bune si rele.