Daca vei face aceste 5 activitati, iti vei ajuta creierul tau sa-si restabileasca celulele nervoase

activitati

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

a fost considerata, mult timp, un lucru imposibil. Savantii credeau ca nu este posibila restaurareapierduti. Timpul insa a aratat contrariul. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa duci un mod de viata sanatos.este cuvantul spre care a fost facut deja un pas mare. Este adevarat, odata cu varsta, creierul sufera schimbari si daune. Insa, el are capacitatea de a se regenera si de a crea din nou un tesut nervos sanatos.Dar pentru ca aceasta actiune uimitoare sa se intample, este necesar ca sa duci un mod de viata activ si sanatos pentru a-ti stimula abilitatile naturale ale creierului tau.reorganizeaza-ti creierul prin activitatile talecreierul uman cantareste un kilogram si jumatate si, in acelasi timp, consuma aproape 20% din toata energia disponibila in organismtot ceea ce faci – citesti, studiezi sau pur si simplu vorbesti cu cineva – provoaca schimbari surprinzatoare in structura creieruluidaca viata ta de zi cu zi este plina de stres si anxietate, atunci creierul tau va suferi afectiunicreierul este ca o sculptura care se formeaza din emotiile, gandurile, actiunile si obiceiurile tale zilnice1.Atunci cand faci activitati fizice, corpul tau lucreaza. Astfel, el promoveaza oxigenarea creierului si il satureaza astfel cu oxigen. Endorfinele iti imbunatatesc starea de spirit si, astfel, iti permit sa faci fata stresului, permitand intarirea multor structuri nervoase. Trebuie doar sa faci activitatile corecte.2.Diversele activitati din viata de zi cu zi te pot ajuta sa realizezi acest lucru, iar tu vei fi capabil sa “procesezi” rapid toate datele primite din exterior. Activitatile culturale, cititul, invatarea unei limbi straine sau a unui instrument muzical, deschiderea catre tot ce este nou si receptivitatea la actiunile mediului inconjurator te vor face mai puternic.3.Grasimile saturate sunt adevarati dusmani ai creierului tau. Neurogeneza mai este incetinita si de produsele semi-fabricate si chimice. Pentru un rezultat mai bun, este necesar sa consumi produse care au un nivel mai scazut de calorii. Trebuie sa ai in bucatarie alimente variate care au un nivel de calorii echilibrat. Daca vei manca ceva dulce dimineata, creierul tau iti va multumi. O ciocolata neagra, o lingura de miere sau o ceasca de fulgi de ovaz este tot ceea ce are nevoie creierul tau.4.Sexul este motorul natural care stimuleaza neurogeneza ta. Aceasta activitate amelioreaza tensiunea si regleaza stresul, stimuland departamentele creierului responsabile de memorie. Iar hormonii precum serotonina, dopamina sau oxitocina sunt benefice pentru crearea noilor celule nervoase.5.Meditatia are un efect uimitor pentru creierul tau. Rezultatul ei este incontestabil. Aceasta activitate contribuie mult la dezvoltarea abilitatilor cognitive, si anume imbunatateste atentia, memoria si concentrarea. Creierul tau va lucra intr-un ritm diferit si va produce efecte pozitive. Iti va permite sa intelegi mai bine realitatea si sa iti corectezi starile de anxietate gestionandu-ti corect stresul.