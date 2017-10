Dan Negru, marturisire neasteptata: ”A murit in anonimat...”

Dan Negru

reuseste sa faca senzatie pe micile ecrane, insa matematica n-a fost punctul lui forte. Chiar daca problemele i-au dat batai de cap in adolescenta, acum el si-a amintit de Grigore Gheba, autorul mai multor culegeri de matematica.Astfel, el le-a dezvaluit prietenilor virtuali ca l-a intalnit in urma cu multi ani si ca acesta s-a stins din viata in anonimat.”L-am intalnit o singura data, avea peste 80 de ani si nu ma stia de la televizor. Cand i-am spus ca in adolescenta mea cartile lui mi-au facut mari probleme,m-a privit plictisit. Breasla mea nu l-a luat deloc in seama in timp ce traia, nu l-am vazut la televizor, nu-mi amintesc vreun interviu cu el desi era lucid, spumos si plin de bancuri. A murit in 2004 in anonimat si la inmormantare au fost vreo 30 de oameni si niciun elev… Ii tin minte privirea plictisita cand i-am spus ca problemele lui de matematica mi-au insotit adolescenta…Sunt in masina si ascult la un radio cum cineva povestea ca rezolva probleme de matematica dintr-o culegere Gheba. Grigore Gheba…”, a scris el pe contul personal de socializare.Evident, mai multi dintre prietenii lui de pe Facebook au reactionat imediat: ”Si Petrica si Gheba mi-au albit noptile.”, ”O, da. Pentru pregatirea examenelor era obligatoriu sa rezolvi culegerea Gheba”, au fost cateva dintre comentariile lasate de fani.