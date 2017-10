Dana Rogoz & sotul au facut ”partajul” in parcare: el a luat copilul, iar ea…

dana rogoz2

Actrita a coborat prima din masina, fiind prinsa intr-o convorbire telefonica. Fiul ei a ramas in grija tatalui lui, care l-a luat din masina si l-a purtat pe umeri pana in centrul comercial, semn ca cei doi soti isi impart sarcinile si Radu o sustine atunci cand e vorba de cariera. Vesel si zglobiu, Vlad si-a antrenat drumul pana in incinta mall-ului.Dana Rogoz a butonat concentrata la telefonul mobil, urmandu-si indeaproape sotul. Cand au ajuns in usa centrului comercial, vedeta a pus deoparte telefonul si s-a alaturat baietilor ei.Actrita Ozana Oancea, a facut o serie de declaratii incendiare, in care ii ataca dur pe cei doi. "E destinul lui (n.r. Radu Dragomir) de acum incolo, e un om care si-a parasit familia pentru o extraoptiune. E problema lui, pana la urma, cum se impaca cu statutul lui de om care a plecat din casa catre o femeie foarte tanara! Cred ca m-ar fi durut mult mai tare daca femeia pentru care a plecat el de langa noi ar fi fost cineva care sa-mi semene in vreun fel, cu care sa ma pot compara in vreun fel, din punct de vedere al varstei, al mediului...Dar el a plecat catre cu totul si cu totul altceva, deci mi se pare mai simplu de acceptat. Nu am putut gandi lucrurile in ideea ca a fost o insuficienta mica intre noi, nu am putut spune ca, daca m-as fi straduit un pic, as fi putut sa evit asta. Ce si-a dorit el a fost cu totul alta viata. Deci, repet, am acceptat, nu am suferit foarte tare pentru acest abandon, m-a costat mult si ma costa in continuare, dar nu simt gelozie", a marturisit Ozana Oancea pentru revista Tango.