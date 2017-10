Daniel Buda: Ministrul de Finante da dovada de incompetenta si nu cunoaste instrumentele UE

Daniel Buda

Europarlamentarul clujean Daniel Buda il acuza pe ministrul de finante, Ionut Misa, de incompetenta, aratand ca acesta demonstrate, prin recentele declaratii facute publice, ca nu cunoaste instrumentele si procedurile prin care functioneaza Uniunea Europeana, cerand totodata demisia acestuia.

"Domnule Mişa, Uniunea Europeana nu stabileşte taxe şi impozite pentru statele membre iar afirmaţiile şi intenţiile dumneavoastra ucid mediul de afaceri! Recenta declaratie a ministrului de Finante, Ionut Misa, potrivit caruia UE ar fi stabilit printr-o directiva plata unei cote de 2% in sarcina angajatorilor il plaseaza pe acesta in zona nu doar a incompetentei incomensurabile care ar trebui sa ii atraga demiterea de indata, demonstrand o data in plus faptul ca instrumentele UE ii sunt mai mult decat straine. ", arata Buda.

"Potrivit paginii de internet oficiale www.europa.eu, la capitolul impozitare se stabileste clar ca UE nu are rol direct in colectarea sau stabilirea cotelor de impozitare. Directiva la care dumneavoastra, domnule ministru, faceti referire este abrogata din 2008 iar directivele ulterioare vorbesc de cu totul altceva decat de o taxa de solidaritate in cuantum de 2%. Pastrarea dumneavoastra mai departe in structura ministerului de Finante este mai nociva ca insasi remanierea doamnei Sevil Shhaideh si a doamnei Rovana Plumb. Oricata disperare ar cuprinde guvernarea PSD-ALDE, este inadmisibil ca mediul de afaceri sa suporte socul incompetentei de care daţi dovada, de aceea cred ca se impune de indata demiterea dumneavoastra ca urmare a acestor declaratii iresponsabile.

Solicit public demiterea ministrului de Finante, Ionut Misa, in contextul declaratiilor privind taxa de solidaritate de 2% care ar fi prevazuta intr-o directiva europeana.", mai sustine europarlamentarul.

