Europarlamentarul clujean Daniel Buda sustine faptul ca, in timp ce nu mai putin de patru premieri din Cehia, Ungaria, Polonia si Slovacia s-au reunit cu reprezentantii Comisiei Europene la Bratislava si au subliniat inca o data, pe aceeasi voce, faptul ca nu doresc pe pietele lor produse alimentare de o calitate mai slaba decat cele comercializate in Vest, cuplul Dragnea-Tudose a tratat aceasta intalnire cu indiferenta si la limita iresponsabilitatii, refuzand sa participe cel putin la nivel de ministru la dezbaterea de o importanta cruciala pentru sanatatea romanilor.

"Dincolo de faptul ca incearca sa stapaneasca convulsiile si spasmele unui partid care este incapabil sa gestioneze in mod corect un capital electoral profund nemeritat, acestia calca in picioare interesele romanilor in fiecare zi printr-un comportament care ii plaseaza usor dincolo de simpla responsabilitate politica.

Dublul standard, mai ales alimentar, este o problema recunoscuta de la tribuna Parlamentului European de catre presedintele CE, domnul Jean Claude Juncker si de Comisarul European pentru Justitie, doamna Vera Jourova. Insa acest cuplu Dragnea -Tudose, desprins parca din nuvela satirica a lui Liviu Rebreanu "Prostii", isi dau seama mereu mult prea tarziu, la fel ca celebrele personaje din nuvela de mai sus, ca trenul plecase pentru Romania si rateaza oportunitate dupa oportunitate de a ne face auziti si respectati in Europa.

Din pacate, nu doar electoratul votant al PSD fata de care azi, dupa acest eveniment, nu pot sa spun ca am un profund respect, este cel care sufera din cauza acestei incoerente guvernamentale, ci o tara intreaga risca sa devina inca o data un poligon de incercarea si, in plus, groapa de gunoi a Europei cu consecinte incomensurabile asupra sanatatii si economiei romanilor. Pe votantii PSD si pe cei care au stat acasa la alegeri, i-as intreba daca sunt multumiti de faptul ca de maine vor fi cobaii Europei gratie celor pe care i-au votat sau i-au ignorat?!", arata Daniel Buda intr-un comunicat remis pe adresa redactiei.

