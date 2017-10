Lidia Buble

Artista a vorbit din nou despre ceea ce s-a intamplat acolo si a dezvaluit ca oamenii strigau sa cante manele."Cea mai recenta suparare a mea este cea de la Mizil. Cand am ajuns acolo eram foarte obosita, plecasem de la Iasi si am fost putin derutata deoarece concertul s-a mai amanat putin. Nu apucasem sa dorm, cumva abia asteptam sa ajung la Mizil deoarece am primit foarte mesaje de la fani. Inaintea mea cantase Jean de la Craiova si cei de acolo isi doreau sa asculte acel gen de muzica in continuare. O mare parte dintre ei strigau sa cant manele dar eu mi-am continuat concertul insa dupa a doua sau a treia piesa, un individ a hotarat ca i se pare distractiv sa arunce cu un mar dupa o dansatoare de a mea si i-am facut un semn ca nu e frumos. Acesta mi-a aratat muschii sai iar eu i-am zis ca degeaba are muschi daca nu are creier. Toti au ras de el si s-au enervat pe acel individ. El s-a suparat foarte tare si am zis ca nu are rost sa opresc concertul si mi-am spus sa continui sa cant. Dar dupa ce am cantat piesa Camasa, un alt individ, prieten cu celalalt individ, a aruncat cu paine sau covrig in mine si am considerat ca sunt pusa in pericol si am oprit concertul . M-a deranjat in primul rand ca paza nu a luat atitudine, nu l-au inlaturat. Nici atunci, dupa ce a aruncat a doua oara, nu s-a luat atitudine. Abia dupa ce am coborat de pe scena m-au insotit la masina. Am fost foarte suparata ca nu s-a luat atitudine”, a declarat artista intr-un interviu pentru Adevarul Live.