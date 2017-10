De ce a intarziat studenta

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

La facultate, intr-o sala in care cursurile incepusera de vreo 20 de minute, deodata intra o studenta un pic ciufulita, cu ochii pe jumatate deschisi si un mers nu prea sigur – se vede ca avusese o noapte de pomina. Desigur, profesorul, care era destul de sever si avea in jur de 45 de ani, indignat de o asemenea aparitie, i se adreseaza:– Domnisoara, de ce ai intarziat?In loc de bine cunoscutele raspunsuri: «Ma scuzati, am venit de la tara» sau «Mi-a murit bunica» ori alt raspuns banal folosit de studenti, ea il tintuieste cu o privire putin tulbura, zambeste dulce si-i spune:– Dragule, de ce nu m-ai trezit si pe mine dimineata cand ai plecat?