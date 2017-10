Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

In weekend,a avut parte de o mare surpriza! Soacra sa a venit, din nou, la Bucuresti, pentru a fi aproape de ea si de micuta Victoria!este innebunita dupa nora si nepotica ei si, in functie de programul pe care il are la Brasov, mama lui Tavi incearca sa faca tot posibilul sa ajunga la vila din Corbeanca, sa fie alaturi de ele!Daca atunci cand prezentatoarea emisiunii “” a nascut, soacra a luat primul tren si a venit la clinica, ei bine, si, saptamana trecuta, femeia a mai facut un drum la Bucuresti, in conditiile in care sotul sau se confrunta cu probleme de sanatate.“Doamna Elena a stat trei zile acasa la Gabi si la Tavi, timp in care a ajutat-o pe proapata mamica sa se descurce cu Victoria! Toata lumea a fost fericita, mai ales ca bebelusa este o minunatie de copil si este imposibil sa nu o iubesti din prima!”, a spus Paula Craciunescu, pentru WOWbiz.ro!