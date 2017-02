De ce lipseste Victor Ponta in toiul razboiului politic - SURSE

Victor Ponta 2

Intrebat de ce lipseste Victor Ponta, Liviu Dragnea a spus ca nu s-a interesat de fiecare membru PSD. "Nu stam acum de mustrari. Nu stiu unde e Victor Ponta. Nu m-am interesat de fiecare coleg.", a anuntat Dragnea.Surse apropiate fostului premier din interiorul PSD ne-au precizat care este adevaratul motiv pentru care Victor Ponta lipseste din peisaj. Se pare ca Victor Ponta a avut o discutie in acest sens cu strategii PSD si au convenit ca mai bine sta deoparte in acest razboi.Aceasta decizie a fost luata pentru ca Victor Ponta este un "client" mai vechi al protestatarilor si ar fi putut arunca paie pe foc prin iesirile sale publice. Tocmai din acest motiv fostul premier sta in umbra si nu iese la bataie alaturi de ceilalti lideri PSD.