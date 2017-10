prostit

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Nimanui nu ii place acel miros! De ce miros urat prosoapele, chiar si dupa ce le-am spalat?Atunci cand prosoapele sunt chitite, desi sunt ude partial, au tendinta de a prinde un miros greu. In mod ciudat, o alta sursa a mirosului neplacut este detergentul sau balsamul. Compusii acestor produse determina asprirea materialului si, in timp, duc la schimbarea mirosului.Nu trebuie sa spalati prosoapele intr-un mod special, ci sa adaugati un ingredient special si… banal! Carolyn Forté, director in vanzari de produse pentru curatenie, a dezvaluit care este cel mai bun truc pentru mentinerea prospetimii prosoapelor: o cescuta cu otet, adaugata la spalare, ii mentine prosoapele curate, proaspete si pufoase.„Pentru o eficienta si mai mare, eu umplu un recipient cu balsam si otet si pulverizez pe prosoape”.Otetul mai poate fi adaugat si in momentul clatirii prosoapelor. Chiar daca acesta este trucul pentru prosoape proaspete si moi, Forte ne spune ca nu este nevoie sa adaugam otet la fiecare spalare, deoarece acestea vor ajunge sa miroase a otet. Daca prosoapele au inceput sa miroase a otet, clatiti-le cu sapun sau mai limpeziti-le o data.Otetul este un produs minune si poate face petele sa dispara, indeparteaza mirosurile neplacute si confera stralucire anumitor obiecte. Inca ceva, otetul poate curata chiar si obiectele din argint.Puneti intr-un recipient otet si o lingurita de bicarbonat de sodiu si introduceti bijuteriile. Vor arata ca noi!Ce spuneti de acest ingredient secret? Il veti folosi la urmatoarea spalare a prosoapelor? Nu uitati sa impartasiti cu prietenii si familia!