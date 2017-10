De ce sa pierzi timpul prin facultati cand te poti inscrie la Politia Locala, pentru un salar de 4000 de lei

salar

Internetul a „explodat” dupa ce pe un grup constituit pe o retea de socializare a fost postat un fluturas de salarizare din Politia Locala, conform caruia angajatul cu pricina incaseaza lunar nu mai putin de 4.800 de lei. Adica aproape 1.100 de euro cash. Nu-i rau deloc pentru traiul din Romania!„Cum este posibil ca unsa aiba, iar un, de la, de 3.500 de lei?”, se intreabaLa randul sau,spune ca militarii „sunt cel mai prost platiti”, iar Ion Balan adauga ca „multe posturi din Politia Locala sunt ocupate de fosti politisti, care au iesit cu pensii bune de la stat”.„La Politia Locala, Sector 1, cel mai mic salariu in plata a crescut de la 1.200 salariu + 1.200 norma de hrana, TOTAL 2.400, la 3.600 salariu + 1.200 norma de hrana, TOTAL 4.800. Cu parere de rau, informatia este adevarata. La Politia Locala, pe 4 octombrie este examen si sunt minim 10 pe un loc, nume importante din Bucuresti”, mai spune Claudiu Albastroiu.Deci, este bine! Ce munca in strainatate, ce chin sa lucrezi in privat, fuga dupa comenzi, dupa clienti, dupa furnizori. Ce sa iti mai pierzi timpul in facultati, in Academia Militara sau de Politie?Nu-i mai bine politist local sau chiar sofer de primarie, ca si el are 4.000 de lei salariu!?