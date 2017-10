Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Femeia ar fi trebuit doar sa ajute la treburile casnice si sa ofere servicii de ingrijire, insa profitand de faptul ca italianul asistat era invalid 100% s-a gandit sa obtina ceva in plus.”A intrat in casa mea ca ingrijitoare. Dar uneori am mers dincolo de simpla afectiune care ne lega. Dincolo de mangaieri si ciupituri”, a explicat in sala de judecata barbatul de 57 de ani, constrans de ani de zile sa stea in scaunul cu rotile si care acum este parte civila in procesul intentat tinerei femei, scrie newsromania.net.”Mi-a prezentat-o in 2012 fostul prieten al fiicei mele. Sufar de singuratate si invaliditatea mea totala ma facea sa ma simt rau: aveam nevoie ca cineva sa se ocupe de mine. In toate sensurile”. Asa a intrat in viata sa M.Z.”Am stabilit un salariu de 250 de euro si o compensatie de 50 de euro pentru fiecare prestatie sexuala. Dar banii nu ii ajungeau niciodata: dupa o vreme a inceput sa ceara mai multi. Voia sa-i dau numerar si sa semnez pentru ea cecuri in alb. Chiar si sub amenintare”, spune italianul.”A adus in casa niste barbati. M-au batut si imbrancit: de fiecare data ii semnam acele cecuri in alb pe care ea le voia atat de mult”, declara barbatul potrivit newsromania.net.A fost agresat de patru ori, insa pana la urma a avut curajul sa o denunte.”M-am dus la carabinieri si le-am povestit ce mi se intampla, dar apoi a trebuit sa ma mut la Trento, la fratele meu. La Vetralla nu mai puteam sta. Imi era frica si nici nu mai aveam bani sa traiesc. Am pierdut totul, am datorii si conturi de acoperit. Am ramas fara nimic: cand am alungat-o din casa a luat cu ea chiar si chiuveta de la baie”, a incheiat barbatul.Urmatorul termen al procesului este fixat pe 21 martie 2018.