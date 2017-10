Declaratia neasteptata a lui Pepe despre sotia sa. „Nu ma mai inteleg cu ea”

Pepe

a facut o declaratie neasteptata despre cea care ii este partenera de viata, Raluca Pastrama.Cantaretul Pepe, care de curand a marturisit ca isi mai doreste un copil, are o cariera de suces, dar si o familie fericita alaturi de sotia sa,, si de cele doua fiice ale lor, Maria si Rosa.a mai fost casatorit cu Oana Zavoranu, cea de care a divortat cu mare scandal cu ceva ani in urma.Pepe, care anul acesta a implinit 38 de ani, si-a deschis recent o gradinita, de care se ocupa actuala sa partenera de viata, Raluca. mai in gluma, mai in serios, cantaretul a marturisit ca din aceasta cauza a ajuns sa nu se mai inteleaga cu ea.”Nu ma mai inteleg deloc cu ea. E implicata mereu cu gradinita. Ea la 8 nu mai e acasa si termina pe la 6. Sunt destui copii care s-au inscris”, a declarat Pepe la emisiunea ”Cool Sunday Nights”, de la Antena Stars.Tatal lui se opereaza pe inimaIn cadrul aceleiasi emisiuni, pepe a marturisit ca tatal sau, Ion Talent, se pregateste de o interventie chirurgicala la inima.”Urmeaza sa faca o interventie chirurgicala la inima. A trebuit sa faca un set de analize si nu au iesit tocmai bine. El e foarte increzator si puternic. Il sustin. Avea senzatia ca-l mint medicii ca-i bolnav. Vrem sa eliminam orice risc. Toti sunt ingrijorati”, a explicat Pepe.