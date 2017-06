Martora din dosarul lui Catalin Chereches

Declaratie socanta a unei martore din dosarul de coruptie al primarului Catalin Chereches: Mi-am pierdut laptelele dupa ce am fost audiata ore in sir si amenintata la DNA, desi eram gravida.

Soc la audierile in Dosarul Chereches

Tribunalul Cluj judeca un nou termen in care primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, este judecat pentru luare de mita. Un martor - mama a unui copil de cinci luni - a povestit cum, gravida fiind, a fost audiata ore intregi si amenintata ca va fi trimisa la inchisoare de procurorii DNA Cluj.

Annamária Somay a relatat, in sala de judecata, ca a fost amenintata ca va trimisa la inchisoare si ca, in urma stresului la care a fost supusa in timpul audierilor la DNA, si-a pierdut laptele. Procurorul, prezent la sedinta de judecata, aproape ca s-a bagat sub masa de rusine, conform EVZ.ro, citat de Pagina de Transilvania.

„In aceasta sala de judecata am venit cu incredere, lucru pe care nu pot sa-l spun despre desele intalniri de la DNA Cluj", a declarat femeia.

„Am fost amenintata cu dosare de martor mincinos si ca voi face puscarie. Faceau presiuni, sa gresesc cu ceva ca sa gaseasca ceva despre Chereches. Erau presiuni asupra mea, ostentativ mi se repeta ca ajung martor mincinos. Am fost tinuta la audieri sapte ore. Eram insarcinata si, cu toate astea, s-au facut presiuni!", a mai relatat Annamária Somay.

„In acest dosar, cand am fost chemata la audieri, eram la inceputul sarcinii, am acasa un copil mic, pe care nu am mai putut sa il alaptez. Sunt hartuita si am acasa un copil de cinci luni pe care nu il mai pot alapta. Acelasi stil de viata il am de zece ani. Am stat si stau cu chirie. Mi se pare penibil sa vina cineva si sa imi tot zica ca mi-a dat bani. Sa demonstreze ca am primit bani!

I-am spus ca este un perfid. De asta a ajuns unde a ajuns, ca nu stia sa puna piciorul in prag. In alt dosar m-au facut martor mincinos. M-au amenintat tot timpul de marturie mincinoasa. Doresc sa arat ca in a dosar am fost chemata o singura data de organele de urmarire penala", a mai povestit femeia.

„Acasa am un copil pe care nici sa il alaptez nu mai pot, pentru ca mi-am pierdut laptele. Intrebata fiind de instanta, arat ca pana la acest moment nu am formulat nicio sesizare si plangere impotriva organelor de urmarire penala, dar posibil sa o fac pe viitor", a mai adaugat martora din dosarul primarului din Baia Mare.