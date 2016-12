Toto Cutugno

, in varsta de 73 de ani, a facut o dezvaluire uluitoare pe pagina sa de socializare, dupa prabusirea avionului militar rus in Marea Neagra.trebuia sa se afle la bord, alaturi de”Stirea cu avionul care s-a prabusit in mare m-a socat. La bord se afla si corul Armatei Ruse. Am trait alaturi de ei cateva momente de neuitat, in Rusia si la festivalul de la San Remo din 2013. Ne-am imprietenit si ne-am facut planuri pentru viitor… De fapt, in urma cu o luna am fost solicitat sa sustinem impreuna acest concert din Siria pentru soldatii rusi. Din pacate, dar din fericire pentru mine, am refuzat, pentru ca aveam un alt angajament. Ii multumesc lui Dumnezeu!”, a scris Toto Cutugno pe contul personal de Facebook.