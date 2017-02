DEZVALUIREA SOC facuta de fostul ministru al Justitiei. NIMENI nu se astepta la asta

„Am inteles mesajul public, de aceea mi-am asumat si mi-am depus aseara demisia. Avem nevoie de intarirea statului de drept si de o justitie independenta. (…) Este anormal sa avem o Romanie divizata (…). Cred ca, prin mai mare dialog, aceste probleme vor fi rezolvate, pentru ca altfel exista imposibilitatea instantelor sa se pronunte”, a mai spus Florin Iordache.Totodata, fostul ministru a spus ca ii pare rau, pentru ca PSD trebuia sa aiba o comunicare mai buna.„Trebuia o mai larga comunicare, pentru ca, din punctul meu de vedere, s-au facut niste demersuri normale, constitutionale si aceste demersuri cred ca, printr-o mai buna comunicare, acei oameni care stau in strada …. Pentru ca am fost in strada si oamenii nu stiau demersurile care sunt si la ce anume se refera legile. (…) Am vrut si eu sa vad care este perceptia oamenilor. Sunt oamenii nemultumiti, fara indoiala, de aceea am si hotarat sa-mi dau demisia. Nu este normal in acest moment sa avem Romania rupta in doua, cu doua mitinguri, unul in Piata Victoriei, altul la Palatul Cotroceni, cu oameni care scandeaza, iar foarte multi dintre ei nu au citit continutul actelor normative”, a declarat, vineri, Florin Iordache.Declaratiile sale au fost prezentate vineri, la emisiunea La ordinea zilei, de la Antena 3.