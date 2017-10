Dezvaluiri incendiare din cuplul Carmen Bruma – Mircea Badea. Cum se cearta cei doi ca sa nu auda copilul

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

este cunoscuta publicului din tara noastra din postura de prezentatoarea de televiziune, dar si pentru faptul ca este dependenta de sport si are un regim de viata foarte sanatos, pe care il promoveaza peste tot.In ceea ce priveste viaaa personala, Carmen Bruma are o relatie de multi ani cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Din povestea de dragoste a celor doi a rezultat un baietel, Vlad, care are trei ani.Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru life.ro, Carmen Bruma a fost intrebata daca este deranjata de faptul ca despre partenerul ei de viata se spun lucruri nu tocmai placute, despre care mai tarziu va afla si baietelul lor.„Eu nu pot veni acum ca o floricica si sa spun ca acum am facut cunostinta cu tatal copilului. Suntem impreuna de atatia ani! Cand am hotarat sa fac un copil cu Mircea, am stiut la ce ma astept! Mi-am asumat aceste aspecte. Sigur ca nu e o fericire…Sper ca atunci cand copilul va fi mare, sa-i explicam si el sa inteleaga meseriile parintilor lui. Meseria tatalui si meseria mamei… Ca atunci cand va citi sa inteleaga…Sigur, nu va fi usor din prima. Dar, daca voiam sa il protejam total, el nu mai exista!… Eu m-am bagat in aceasta situatie cu bune si relele asumate…”, a explicat Carmen Bruma.Vedeta a dezvaluit ca obisnuieste sa se certe cu Mirca Badea, dar a si marturisit ca iscutiile in contradictoriu nu au loc niciodata in fata copilului, ci pe Whatsapp.„Da, dar numai pe Whatsapp! Niciodata in preajma copilului! Evitam sa facem asta, iar copilul nu a auzit niciodata in casa tipete. De aceea nici nu suporta asta, daca se tipa undeva pe langa el, sau se plange, pleaca, nu suporta… Am observat ca alti copii nu sunt asa sensibili la asta, dar al nostru este…”, a afirmat ea.