Amenzi Mehedinti 1

Politia locala s-a pus, din nou, pe vanat posesorii de masini din zona strazii Mehedinti, cartier Manastur, cu toate ca deja faimosul proiect al parking-ului de pe Negoiu a ajuns un fel de legenda urbana.In cursul acestei dimineti, spre exemplu, palmasii lui Bontidean s-au apucat de ridicat masini la orele 08:30 ale diminetii, blocand minute in sir traficul din zona, in conditiile in care doar pe strada Mehedinti locuiesc aproximativ 15.000 de clujeni care nu au unde parca.Cotidianul Buna Ziua Cluj a mai relatat despre prigoana de care au parte soferii clujeni din partea politistilor locali.