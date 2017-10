DNA cere inchisoare pentru Vasile Blaga, scoaterea lui din politica si confiscarea sumei de 700.000 de euro

Vasile Blaga

a terminat vineri de judecat dosarul lui Vasile Blaga, urmand ca instanta sa se pronunte pe 30 octombrie in acest caz.Procurorul de sedinta a cerut condamnarea lui Blaga la inchisoare in baza vechiului Cod penal, confiscarea sumei de 700.000 de euro si mentinerea sechestrului asigurator."La aplicarea pedepsei, va rugam sa aveti in vedere pozitia nesincera a inculpatului si gravitatea faptei. De asemenea, va rugam sa-i interziceti inculpatului dreptul de a mai avea calitatea de membru in formatiuni politice, in Parlament si sa ocupe demnitati publice", a mai solicitat procurorul."In perioada 2011 - 2012, in calitate de secretar general al unui partid aflat la guvernare, inculpatul Blaga Vasile a primit in patru randuri, de la o societate comerciala reprezentata de inculpatul Berdila Horatiu Bruno, suma totala de 700.000 euro, in schimbul exercitarii influentei prin intermediul inculpatului Stefan Gheorghe (vicepresedinte al aceluiasi partid) asupra unei persoane care a detinut consecutiv functii de conducere la doua companii nationale, astfel incat firma reprezentata de Berdila Horatiu Bruno sa obtina contracte la cele doua companii nationale", afirma procurorii.Potrivit DNA, Blaga a primit 500.000 de euro prin intermediul fostului primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan si 200.000 de euro printr-un alt intermediar.In rechizitoriul intocmit de DNA se arata ca o serie de firme care aveau comportament de tip fantoma erau folosite de Gheorghe Stefan si Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii nationale pentru PDL.Conform documentului, la nivelul anului 2009, in cadrul PDL a existat o intelegere intre secretarul general Vasile Blaga si vicepresedintele Gheorghe Stefan, in sensul obtinerii de bani pentru partid."Potrivit intelegerii, acest lucru urma sa fie realizat prin numirea, cu ajutorul ministrilor desemnati politic, a unor persoane agreate la conducerea companiilor nationale si institutiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul carora sa se procedeze la atribuirea unor contracte de achizitie publica catre firme dispuse sa 'cotizeze' pentru formatiunea politica din care cei doi faceau parte. In acest sens, Stefan Gheorghe (...) a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort sa numeasca la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumita persoana. Respectiva persoana (...) a fost dispusa sa contribuie - indirect - la finantarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferentiala a unor contracte de achizitie publica spre diverse societati indicate. (...) Concret, prin incheierea de contracte de catre respectiva companie nationala - prin licitatii trucate - cu firma lui Berdila Horatiu Bruno, acesta din urma a transferat din contractele respective o anumita suma de bani la partid, reprezentand un procent prestabilit din valoarea contractelor", arata DNA.