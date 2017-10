Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

a marturisit intr-un interviu ca si-a dorit copii, insa dupa mai multe sarcini toxice ale sotiei sale, nu a mai fost posibil, potrivit fanatik.ro.„Chiar ne-am dorit, dar nu a fost sa fie... Sotia mea a avut trei sarcini toxice, iar dupa aceea nu s-a mai putut", a povestit Ion Iliescu, adaugand ca nu s-a gandit sa adopteze din cauza vietii agitate pe care el si sotia sa o aveau. El a mai vorbit si despre modul in care isi petrece viata de zi cu zi, a destainuit care este numele sau de alint si a vorbit despre preferintele sale culinare.„Cand vorbeste cu altii imi spune Iliescu, dar acasa ma striga Ionel sau", a declarat fostul presedinte, referindu-se la sotia sa,Acum, fostul sef de stat a renuntat la sare si s-a impacat cu sarmalele pe care nu le agreea in tinerete.„Noi ne-am tot ajustat gusturile o data cu varsta. Am mai taiat din lucrurile care ne placeau, dar la care am fost nevoiti sa renuntam - condimentele, sarea. Cu mici exceptii, consumam mancare nesarata. A trebuit sa o eliminam", a povestit Iliescu, aducandu-si apoi aminte cum a reusit sa se impace cu sarmalele.