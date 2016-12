Doi morti intr-un accident cu un taxi in Suceava

taxi

Intersectia unde s-a petrecut accidentul era nesemaforizata, pentru ca marti seara un alt autoturism a distrus stalpul pe care era montat unul dintre semafoare.Potrivit sursei citate, miercuri, unin care se aflau doi septuagenari, o femeie si un barbat, a fost lovit in plin de un autoturismcare venea din sens invers, in momentul in carea virat stanga.In urma impactului deosebit de puternic, barbatul in varsta de 70 de ani a fost aruncat din autoturism pe asfalt, iar femeia, in varsta de 74 de ani, aflata tot pe bancheta din spate, a fost grav ranita.Ranitii au fost preluati de doua ambulante sosite la fata locului si au fost transportati la spital, dar din cauza ranilor grave suferite au murit in Unitatea de Primire Urgente.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, vinovat de producerea accidentului ar putea fi taximetristul, in varsta de 43 de ani, care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Politistii nu exclud insa si posibilitatea ca vina sa ii apartina si soferului de pe SsangYong care e posibil sa fi circulat cu viteza prea mare.