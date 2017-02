Doliu la Real Madrid. A murit un fost presedinte al clubului

Florentino Perez

"Socio al clubului Real Madrid din 1975, el a fost membru in consiliul de administratie alaturi de presedintele Florentino Perez din iunie 2000 pana in aprilie 2006 si din iunie 2009 pana in prezent", se mai arata in comunicatul dat publicitatii de Real Madrid.Presedinte interimar al Realului incepand cu data de 26 aprilie 2006 dupa demisia lui Florentino Perez, el i-a lasat locul lui Ramon Calderon pe 2 iunie in cursul aceluiasi an. Luis Gomez-Montejano era nascut pe 24 august 1922, la Madrid.Luis Gomez-Montejano va fi inmormantat marti la cimitirul San Justo din Madrid.