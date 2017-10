Doua cutremure inregistrate in Romania, sambata dimineata

cutremur

Primul seism, de 3,1 grade pe Richter, s-a produs la adancimea de 128,5 kilometri. Cele mai apropiate localitati de epicentru au fost: Nehoiu (31 kilometri), Covasna (50 kilometri), Buzau (52 kilometri), Mizil (58 kilometri), Intorsura Buzaului (58 kilometri).Cel de-al doilea cutremur, de 2,3 grade, a avut loc la o adancime de 139,8 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (6 kilometri), Mizil (41 kilometri), Valenii de Munte (42 kilometri), Urlati (44 kilometri), Intorsura Buzaului (45 kilometri).In acest an, cel mai mare seism s-a inregistrat pe data de 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 grade pe Richter, fiind resimtit si la Bucuresti.In 2016, in Vrancea, au avut loc doua seisme cu magnitudini de 5,3 grade pe scara Richter, unul pe 24 septembrie, la ora locala 2:11, si celalalt pe 28 decembrie, la ora locala 1:20.