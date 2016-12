Dragnea a BATUT cu pumnul in masa: solicitare de URGENTA catre Procurorul General

Liviu Dragnea

, a luat o prima decizie importanta din aceasta calitate, in cadrul primei sedinte a Biroului Permanent alEl a decis sa fie sistate toate angajarile la Camera Deputatilor, pana ce vor primi lamuriri suplimentare pentru a vedea exact cum si in ce conditii se pot face angajarile de catre parlamentari.In acest sens, Liviu Dragnea a decis sa trimita o solicitare catre Procurorul General al Romaniei, in urma careia sa afle in ce conditii se pot face angajarile la Camera Deputatilor.In legislatura trecuta foarte multi parlamentari au avut probleme pentru ca si-au angajat rudele la cabinetele parlamentare sau oameni apropiati ca nivel de interese. Tocmai din acest motiv, deputatii sufla si in iaurt si vor sa-si ia masuri de protectie impotriva Agentiei Nationale de Integritate.Inau avut loc cateva schimbari, iar angajarile nu mai sunt facute de fiecare deputat in parte, ci prin intermediul Secretariatului General al Camerei Deputatilor. Astfel, se doreste evitarea situatiei in care se considera conflict de interese angajarea unui consilier parlamentar de pe o legislatarua pe alta.