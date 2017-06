Sorin Grindeanu

Dupa o sedinta a Comitetului Executiv ce a durat mai bine de 5 ore, Liviu Dragnea a anuntat demisia premierului Sorin Grindeanu si a tuturor ministrilor.Declaratiile liderului PSD cu privire la demisia premierului au fost insa contradictorii. Daca initial a spus ca a luat act de demisia lui Sorin Grindeanu, Dragnea a adaugat apoi ca a inteles ca acesta va demisiona pe Facebook. Intrebat daca este sigur ca Grindeanu a demisionat, el a spus: "Nu am de unde sa fiu, doar v-am spus ce am discutat. In schimb, nu prea mai vorbim de un Guvern, toti ministrii si-au dat demisia".