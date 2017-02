Dragnea, dezamagit de discursul lui Iohannis: 'Sa lase Guvernul in pace!'

Liviu Dragnea

Liviu Dragnea s-a aratat dezamagit de discursul presedintelui Iohannis in plenul Parlamentulul. Liderul PSD este de parere ca seful statului trebuia sa dea un mesaj de unitate si sa lase Guvernul in pace."Am asistat la discursul presedintelui in palrament. M-as fi asteptat sa fie un discurs de unitate, de indemn la calm si stabilitate. Din pacate, presedinte a ales sa vorbeasca in continuare despre divizare, despre parlamentari buni si parlamentari rai, despre romani buni si romani rai. Sunt de acord ca alegerile anticipate nu sunt o solutie. Am inteles ca guvernul trebuie sa fie puternic. Indemnul meu e sa lase guvernul in pace. Programul de guvernare este unul bun", a declaratIntrebat de ce parlamentarii puterii au iesit din sala in timpul discursului, Dragnea a raspuns: "Probabil toata frustrarea si revolta acumulata in ultimele zile i-a facut sa faca gestul acesta. Ne asteptam sa aiba un discurs de mediator. Probabil ca stilul, cuvintele folosite i-au facut pe colegii mei sa iasa din sala. Eu nu am iesit, cu speranta ca vor veni niste semnale de pace."