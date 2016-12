Dragnea S-A DAT DE GOL SINGUR! "Sevil Shhaideh, o inlocuitoare"

Declaratia lui Liviuprin care anunta propunerea social-democratilor de premier lasa sa se inteleaga cava fi "o inlocuitoare", apreciaza politologul Cristian Pirvulescu."Insasi declaratia domnului Dragnea, in care anunta pentru presa si opinia publica aceasta propunere, lasa sa se inteleaga ca doamna Sevil Shhaideh, in masura in care va fi acceptata de presedintele Iohannis, va fi o. Deci, domnul Dragnea spune ca 'deocamdata' nu poate ocupa pozitia de prim-ministru, ceea ce inseamna ca spera ca la un moment dat, prin declararea constitutionala a Legii organizarii Guvernului din 2001 sau printr-o majoritate parlamentara si un cumul de factori juridici sa poata ocupa domnia sa aceasta functie", a declarat politologul, miercuri, conform agerpres.ro.El a sustinut ca presedintelenu va nominaliza "niciodata" un premier care a fost condamnat definitiv, chiar daca respectivele conditii legislative s-ar schimba."Insa, chiar si in conditiile in care Legea 90 ar fi modificata, criteriile pe care presedintele Iohannis le-a enuntat raman. Iar presedintele Romaniei joaca un rol esential in nominalizarea primului ministru si a anuntat ca nu va nominaliza niciodata un prim-ministru care a fost condamnat definitiv", a spus Pirvulescu.Totodata, politologul a spus ca nu este "nimic de reprosat" in CV-ul premierului propus."Pe de alta parte, in ceea ce priveste calitatile profesionale ale doamnei Shhaideh, nu este nimic de reprosat: un CV care arata un functionar care a urcat pe diferitele trepte de decizie si care a ajuns, in 2015, dupa condamnarea domnului Dragnea, ministru al Dezvoltarii Regionale. Deci, tot un inlocuitor", a mai spus Cristian Pirvulescu.In acelasi timp, el a afirmat ca exista riscul ca Guvernul sa fie condus din Kiseleff."Relatia dintre doamna Shhaideh si domnul Dragnea este de notorietate. Aceasta relatie ar putea sa fie singurul inconvenient care ar putea fi ridicat si asta in masura in care doamna Shhaideh nu ar dispune de intreaga independenta de care trebuie sa dispuna un prim-ministru in functie. Riscul ca intreaga politica guvernamentala sa fie condusa de la sediul de partid, din Kiseleff, si nu de la Palatul Victoriei exista si probabil va ridica foarte multe obiectii. Probabil va conta foarte mult si sprijinul politic de care se va bucura aceasta propunere si in functie de optiunile partidelor politice vom vedea care va fi reactia presedintelui", a adaugat Cristian Pirvulescu.