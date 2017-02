Dragos David a demisionat din PNL. „Ii rog pe toti colegii mei sa faca acelasi lucru”

demisia

„Este o decizie statutara, o decizie care este in conformitate cu statutul PNL de a avea grija de istoria acestui partid, este o decizie care vreau sa aduca un lucru bun pe termen scurt, mediu si lung. Demisia mea vine tocmai pentru a crea un imbold organizatiilor judetene din toata tara, dar si la nivelul national al formatiunii pentru a demara alegerile la nivelul PNL, de jos in sus. PNL are nevoie azi de o revigorare, de o reintrare pe un fagas politic normal, nu sa stam in umbra strazii sau in umbra altcuiva”, a punctat Dragos David.El a adaugat ca demisia sa nu vrea sa arate altceva decat faptul ca este nevoie de o repozitionare rapida pe scena politica romaneasca, de oameni noi, este nevoie de ceea ce strada cere pana la urma, in politica romaneasca, iar PNL sa mai conteze in lupta politica din Romania pana nu este prea tarziu.„Am ajuns azi in Romania sa vedem ca la putere este strada si opozitia PSD, in loc sa avem partid de opozitie puternic. Ii rog pe toti colegii mei din Comitetul Judetean Executiv sa faca acelasi lucru tocmai pentru a provoca alegerile de jos in sus, rugaminte adresata si colegilor din celelalte judete pentru a face la fel, pentru ca altfel vom sta in umbra PNL-ului istoric si in umbra oricarei activitati politice la nivelul Romaniei. Avem nevoie de o credibilitate, de o validare a membrilor, si cred ca este cel mai important lucru azi pentru PNL. Este convingerea mea si o rugaminte catre toti colegii care fac parte din Comitetele Executive Judetene si pentru cei care fac parte din Biroul Politic National”, a subliniat prim-vicepresedintele PNL Brasov.