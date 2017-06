Victor Slav

a facut o dezvaluire sfasietoare in prima lui zi in calitate de prezentator TV. Impresionat de drama Denisei, iubitul Biancai a dezvaluit ca ambele lui bunici au pierit din cauza cancerului la plamani.Victor Slav a vorbit luni seara despre drama familiei sale, nestiuta pana acum. Impresionat de momentele cumplite prin care trece Denisa Raducu si de suferinta familiei acesteia, iubitul Biancai Dragusanu a marturisit ca ambele sale bunici au murit dupa ce s-au luptat cu cancerul de plamani.Noul coleg al Andreei Mantea a marturisit ca nu a fost usor atunci cand medicii i-au spus ca nu mai este nimic de facut."Ambele mele bunici au avut cancer la plamani, metastaza. Ele s-au imbolnavit la 3 luni distanta una de cealalta. Doctorul mi-a spus ca nu se mai poate face nimic si mi-a divulgat modul in care se va sfarsi. Bunica care a facut citostatice a avut dureri groaznice. Bunica din partea tatalui nu a mai putut sa respire si s-a uscat la propriu. Eu am trecut prin lucrurile astea", a spus Victor Slav.