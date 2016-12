Dupa ce Horia Brenciu a dezvaluit ca are un baietel adoptat, sotia lui A ANUNTAT ASTA

Brenciu

Dupa ce presa a scris caare un copil, nevasta artistului a lasat o postare peextrem de emotionanta.a scris pe reteaua de socializare gandurile sale, provocata de una dintrevirtuale.„Toma... nu e sange din. E suflet din sufletul meu. Tu stii!", a scris Alice Dumitrescu Brenciu.simai au doi copii in afara de micutul Toma. E vorba de trei fete pe numesi„Toma este baiatul nostru din clipa in care a venit pe lume"„Toma este baiatul nostru. Are 2 ani si 6 luni. Este adevarat ca nu l-a purtat Alice in burta, insa este baiatul nostru din clipa in care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cantat si la fotbal si extrem de iubitor.Este dragostea noastra si a tuturor celor care-l cunosc.este mare si ne-a dat acest dar minunat, pe langa celelalte trei fete. Mina si Toma sunt de nedespartit, iar Alice sta cu ei aprope tot timpul. Sunt un om bogat si-i multumesc, din tot sufletul meu, lui Dumnezeu pentru comorile mele", a marturisit recent artistul, noteaza Libertatea.Horia Brenciu este unul din cei mai iubiti cantareti din Romania. Brenciu nu este doar un cantaret veritabil, ci si un umorist si prezentator tv de succes. A realizat emisiunile „Sarabanda", „Asul din maneca", „Gong Show" sau „Ora 6 fix".