este unextras din radacina plantei de, extrem de popular si apreciat in subcontinentul. Este intrebuintat in alimentatie, in vindecare si in medicina ayurvedica, pentru a trata o serie de afectiuni, de peste 4000 de ani. Turmericul contine, substante biologice active care se gasesc in curcumina si care au proprietati antioxidante puternice. Acestea neutralizeaza efectele daunatoare ale radicalilor liberi si apara organismul de bacterii. Curcumina este cea care ii confera turmericului superba sa culoare galben-portocalie, iar oamenii de stiinta ii atribuie acestei substante efectul medicinal vindecator. Se estimeaza ca in 100 g dese afla 3-5 grame de curcumina.Turmericul este uncu proprietati antiinflamatorii excelente, reducand durerea cauzata de artrita sau osteoporoza. Folosit de secole in medicina ayurvedica drept remediu impotriva artritei reumatoide, un studiu efectuat de Colegiul de Medicina UA in 2006 confirma intr-adevar efectul anti-artrita al turmericului. Totodata, turmericul poate contribui si la reducerea inflamatiei asociate cu astm. Adauga o lingurita de pudra de turmeric intr-un pahar de lapte cald si bea acest remediu homemade eficient.GreenMedInfo.com a avut in vedere peste 400 de studii aflate in baza de date a Bibliotecii Nationale de Medicina, descoperind peste 580 de potentiale beneficii ale turmericului si ale principalului sau polifenol, curcumina. Publicatia a spus despre planta ca ar fi chiar "cea mai importanta planta a lumii".distruge cancerul rezistent la medicamenteprotejeaza impotriva bolilor cauzate de iradierereduce nivelul inflamatiilor din organismprotejeaza impotriva toxicitatii metalelor greleprevine si suprima boala Alzheimer