Maria Domark

este o frumoasa tanara, originara din Israel, care s-a facut remarcata datorita frumusetii sale, dar si a fotografiilor pe car le posteaza pe contul de Instagram.Cu un corp de model, perfect tonifiat, picioare lungi, bust generos si o privire hipnotizanta, Maria poate cuceri pe oricine, mai ales ca stie cum sa-si puna in valoare atuurile.Cu toate ca ar putea sa para o tanara ca oricare alta, inzestrata de Dumnezeu cu numeroase calitati fizice, Maria Domark poate pune pe fuga orice barbat.Tanara care activeaza ca model, face parte si din armata din tara ei, tinand cont ca in Israel serviciul militar este obligatoriu pentru toata lumea, iar ea nu a facut exceptie cand a venit vorba de datorita de a-si servi patria.De cand s-a poza imbracata in uniforma, cu o pusca in spate, notorietatea ei a crescut si mai mult, iar acum are peste 480.000 de urmaritori pe contul de Instagram.